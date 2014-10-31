Sinema>Film Arşiv > New York'a Hoşgeldiniz - Welcome to New York
New York'a Hoşgeldiniz
Welcome to New York
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :31 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :125 dk.
Filmin Konusu
Bay Deveraux, milyon dolarlarla haşır neşir olan, dünya üzerindeki birçok ülkenin ekonomik kaderini elinde bulunduran, politik olarak da ayrıca çok güçlü bir konumdadır. Ancak dizginleyemediği bir seks tutkusu ve eğilimi vardır. Bay Deveraux, dünyayı kurtarmayı hayal eden, ancak kendini kurtaramayan bir adamdır. Parçalanmış, kayıp gitmiş bir adamdır. Şimdi Bay Deveraux’un düşüşünü seyredin.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.