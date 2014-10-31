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Sinema>Film Arşiv >  New York'a Hoşgeldiniz - Welcome to New York
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New York'a Hoşgeldiniz

Welcome to New York

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Fragmanlar


New York'a Hoşgeldiniz
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bay Deveraux, milyon dolarlarla haşır neşir olan, dünya üzerindeki birçok ülkenin ekonomik kaderini elinde bulunduran, politik olarak da ayrıca çok güçlü bir konumdadır. Ancak dizginleyemediği bir seks tutkusu ve eğilimi vardır. Bay Deveraux, dünyayı kurtarmayı hayal eden, ancak kendini kurtaramayan bir adamdır. Parçalanmış, kayıp gitmiş bir adamdır. Şimdi Bay Deveraux’un düşüşünü seyredin.

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