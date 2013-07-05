New York'ta 2 Gün

Marion, New York’ta Mingus’la kedileri ve önceki beraberliklerinden çocuklarıyla mutlu yaşamaktadır. Ne var ki babası, kız kardeşi ve onun erkek arkadaşı aniden ziyarete gelir. Marion’la Mingus’un ilişkileri iki gün boyunca akıl almaz sınavlardan geçecektir, çünkü bu üç Fransızın ırkçı yaklaşımları, cinsellik konusundaki rahatlıkları sınır tanımamaktadır.