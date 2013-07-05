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New York'ta 2 Gün

2 Days in New York

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


New York'ta 2 Gün
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Marion, New York’ta Mingus’la kedileri ve önceki beraberliklerinden çocuklarıyla mutlu yaşamaktadır. Ne var ki babası, kız kardeşi ve onun erkek arkadaşı aniden ziyarete gelir. Marion’la Mingus’un ilişkileri iki gün boyunca akıl almaz sınavlardan geçecektir, çünkü bu üç Fransızın ırkçı yaklaşımları, cinsellik konusundaki rahatlıkları sınır tanımamaktadır.

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Yorumlar

  • 2 GÜNDE ÇOÇUK BİLE OLUR ;)

  • Newyork ta bir romantik komedi benim niyetim yok iki günde ne olur ki zaten????????

  • Bu hafta Romaya Sevgilerle yi gördüm haftaya da newyorkta iki güne giderim sonra İstanbul da devam...

  • bu hafta bana göre gözüken tek film bu, ilk filmi izlemiştim sanırım ama hatırlamıyorum pek demekki çok ta iyi deilmiş.

  • hem komedi hem newyork'ta geçiyor, haftasonu görülebilir, pariste 2günü izlemedim bunu beğenirsem onu da bulup izlerim heralde

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Oyuncular ve ekip

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