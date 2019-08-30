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New York'ta Yağmurlu Bir Gün

A Rainy Day in New York

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New York'ta Yağmurlu Bir Gün
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Filmin Konusu

Woody Allen'ın olaylı davalık filmiA Rainy Day in New York'ta; hafta sonunu geçirmek için New York'a giden genç çift, kötü hava koşulları ile karşılaştıklarında yaşadıkları macera ile hayatlarının unutulmaz iki gününe imza atarlar.

Galeri

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