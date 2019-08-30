Sinema>Film Arşiv > New York'ta Yağmurlu Bir Gün - A Rainy Day in New York
New York'ta Yağmurlu Bir Gün
A Rainy Day in New York
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Woody Allen'ın olaylı davalık filmiA Rainy Day in New York'ta; hafta sonunu geçirmek için New York'a giden genç çift, kötü hava koşulları ile karşılaştıklarında yaşadıkları macera ile hayatlarının unutulmaz iki gününe imza atarlar.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.