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Night of the Demon
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :92 dk.
- Dağıtıcı :Aldan Company
- Resmi Sitesi : Code Red DVD [United States]
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