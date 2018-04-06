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Night of the Kung Fu Zombie Bastards from Hell!
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Kısa Film
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :CrashCam Films
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