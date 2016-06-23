Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde

Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael bu yaz April O'Neil (Megan Fox), Vern Fenwick (Will Arnett) ve hokey maskeli yeni kahraman Casey Jones (Stephen Amell) ile birlikte daha kötü ve çok daha güçlü düşmanlarla savaşmak üzere sinemalara geri dönüyor.