Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Haziran 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael bu yaz April O'Neil (Megan Fox), Vern Fenwick (Will Arnett) ve hokey maskeli yeni kahraman Casey Jones (Stephen Amell) ile birlikte daha kötü ve çok daha güçlü düşmanlarla savaşmak üzere sinemalara geri dönüyor.
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Yorumlar
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İlki berbatti, ancak bu film beni cocukluguma goturdu, x men tadinda yapmislar, bence izlemelisiniz.
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2 tane yorum attım ama göremiyorum neden aceba ?
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Kısa süre içerisinde bu animasyonu izleyecem. Ancak izlemeden yorum yapmayın mümkünse yok kötüdür yok iyidir diye. Gidersin seyredersin burada görüşlerini dile getirirsin hadi Eyvallah.
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Yani filmi izlemeden 1. Film çok kötüydü ve tahminen buda kötüdür diye bir eleştiride bulunmak pekte yerinde bir eleştiri gibi gelmiyor bana kusura bakmasın kimse. Kardeşim istersen gidersin sinemaya izlersin izledikten sonra burada bir izleyici yani sinemasever olarak yorumunu belirtirsin. Ya da izlemek istemiyorsan eğer izlemezsin ama izlemeden yorum yapmak oldukça mantıksız geliyor kusura bakmayın. Bende bugün eğer nasip kısmetse seyretmeyi düşünüyorum kaldı ki Ninja Kaplumbağalar çocukluğum çizgi filmi ve en büyük hayranlarındanım bu çizgi filmin ancak bu animasyonu izleyecem.
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Çok eglenceliydi mutlaka izlenmeli