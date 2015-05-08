Niyazi Gül Dörtnala

Veteriner hekim Niyazi Gül sakin bir hayat sürmektedir. Üniversitede ders verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi’nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda olayların ortasına düşen Niyazi Gül, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.