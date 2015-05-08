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Niyazi Gül Dörtnala

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Fragmanlar


Niyazi Gül Dörtnala
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Veteriner hekim Niyazi Gül sakin bir hayat sürmektedir. Üniversitede ders verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi’nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda olayların ortasına düşen Niyazi Gül, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Şebnem Bozoklu çok iyi onun dışında önceki Demirer filmleri tadında değil senaryo iyi yönetmen değişikliğindenmi acaba

  • rezalettt

  • Ata demirere de demete de yazıklar olsun. Koca bir 0

  • Gülmeye ihtiyacim var diye gitmiştim, sıkıntıdan patlayip sonunu zor getirdim. Cok yazık, böyle bir kadro nasil boyle bir is çıkartır. 3. sınıf bir Türk filmi. Zamaninizi ve paranizi bosuna harcamayin.

  • Bu kadar usta oyuncular ve bu kadar kötü bi film. İlla seyretmek istiyorsanız nasıl olsa tv ye düşer. Sinemaya hiç gerek yok. Tam bir hayal kırıklığı.

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Oyuncular ve ekip

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