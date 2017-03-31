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Nocturama: Paris Yanıyor

Nocturama

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Fragmanlar


Nocturama: Paris Yanıyor
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sıradan bir Paris sabahı, hareketli bir gün… Yaşları henüz 20 bile olmayan on genç… Sıra dışı olan tek şey ise sevgilileri ile buluşmak yerine Paris'in dört bir yanına bombalar döşüyor olmaları. Huzur içindeki Paris halkı beklenmedik bir gürültü ile sarsılmıştır. Şehrin bir çok yeri bombalı saldırı sonrası cayır cayır yanmakta ve tüm dünya olan biteni adeta bir gösteriymişçesine izlemektedir. Gençler yakalanacaklarını hiç düşünmeden arkadaşlarının yardımı ile geceyi geçirmek üzere lüks bir alışveriş merkezinde saklanırlar. Hayat, yaşamın değerini bilmeyen bu on genç insana ölümün bedelini gösterecektir.

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