Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks’ı canlandırıyor. Kimin suçlu kimin masum olduğunun bilinmediği ve herkesin bir şüpheli olabileceği bu uçakta Bill Marks iki yüz kişinin hayatını kurtarmak için savaşırken kendini hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı büyük bir oyunun içinde buluyor. 60 milyon dolar bütçeli aksiyon-macera filminin yönetmenlik koltuğunda Liam Neeson’ın daha önce “Kimliksiz”de beraber çalıştığı Jaume Collet-Serra bulunuyor.