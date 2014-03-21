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Non-Stop

3 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Non-Stop
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks’ı canlandırıyor. Kimin suçlu kimin masum olduğunun bilinmediği ve herkesin bir şüpheli olabileceği bu uçakta Bill Marks iki yüz kişinin hayatını kurtarmak için savaşırken kendini hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı büyük bir oyunun içinde buluyor. 60 milyon dolar bütçeli aksiyon-macera filminin yönetmenlik koltuğunda Liam Neeson’ın daha önce “Kimliksiz”de beraber çalıştığı Jaume Collet-Serra bulunuyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Cok iyi degil ama seyirlik izlettiriyor kendini. 6

  • takip 1 ve 2 yi izledim çok başarılı buldum bunu izlemedim ama bu adamın filmleride fena değil başarılı görünüyor macera severler için ideal film.

  • Harika bir filim

  • Çok iyi değildi ama idare eder.

  • güzeldi

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Oyuncular ve ekip

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