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Notti magiche (Magical Nights)

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Notti magiche (Magical Nights)
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Tür :Komedi
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : İtalya
  • Gösterim Tarihi :7 Haziran 2019

 

Filmin Konusu

Tanınmış bir film yapımcısı, 1990 Dünya Kupası sırasında Tiber'in sularında ölü bulundu: Cinayetteki ana şüpheli üç genç aday senaryo yazarı. Carabinieri'nin komutasındaki bir gecede, korkuları, duygusal ve ironik yolculukları, İtalyan sinemasının son görkemli mevsiminin görkemli ve mutsuzluğuna kadar uzanıyor.

Galeri

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