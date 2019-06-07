Sinema>Film Arşiv > Notti magiche (Magical Nights)
Notti magiche (Magical Nights)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Tanınmış bir film yapımcısı, 1990 Dünya Kupası sırasında Tiber'in sularında ölü bulundu: Cinayetteki ana şüpheli üç genç aday senaryo yazarı. Carabinieri'nin komutasındaki bir gecede, korkuları, duygusal ve ironik yolculukları, İtalyan sinemasının son görkemli mevsiminin görkemli ve mutsuzluğuna kadar uzanıyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.