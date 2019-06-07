Notti magiche (Magical Nights)

Tanınmış bir film yapımcısı, 1990 Dünya Kupası sırasında Tiber'in sularında ölü bulundu: Cinayetteki ana şüpheli üç genç aday senaryo yazarı. Carabinieri'nin komutasındaki bir gecede, korkuları, duygusal ve ironik yolculukları, İtalyan sinemasının son görkemli mevsiminin görkemli ve mutsuzluğuna kadar uzanıyor.