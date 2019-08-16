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Nous finirons ensemble (Little White Lies 2)
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Filmin Konusu
Nous finirons ensemble, yıllar sonra yeniden bir araya gelen insanların hikayesini konu ediyor. Max, hayatına deniz kenarında bir yerde devam etmek için sevdiklerini adında bırakarak yeni hayatına adım atar. Bu durum geçmişte birçok anıyı paylaştığı arkadaşları ile arasına mesafe girmesine neden olur. Max, aradan geçen birkaç yıl sonra doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Yıllardır görüşmediği arkadaşları Max’ın doğum günü için toplanıp evine ziyerete gelmiştir. Üstelik gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Yeniden bir araya gelmenin heyecanı içinde olan ekip, eski günleri yad ettiğinde kendilerini beklenmedik durumları içerisinde bulur.
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