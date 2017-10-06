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Nublu

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Fragmanlar


Nublu
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 8.5 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sercan Sezgin'in yönettiği belgesel, New York'un eski usul caz müzik geleneğini devam ettiren mekânlardan Nublu'yu ele alıyor.
Nublu, New York'un eski usul müzik geleneğini yaşatan caz mekânlarından biri. İlhan Erşahin'in kurduğu ve yönettiği Nublu, farklı tarzlara sahip sanatçıların, kendi seslerini buldukları ve geliştirdikleri, birbirlerini aile bildikleri bir yer. Sercan Sezgin'in belgeselinde, East Village'deki daha eski caz kulüplerinin tarihçesini dinliyoruz; Nublu Orkestrası, Butch Morris, Henry Threadgill, Sun Ra Arkestra, Brazilian Girls, Jojo Mayer ve daha pek çok müzisyenin performanslarını izliyoruz. Konserlerden ve sohbetlerden birer parmak bal çalan belgesel, tıpkı Nublu gibi, müzikler ve anlar arasında gidip geliyor.

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