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Sinema>Film Arşiv >  Nuh: Büyük Tufan - Noah
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Nuh: Büyük Tufan

Noah

2 kişi izlemiş. | 91 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Nuh: Büyük Tufan
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (66 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

İnsanların işlediği günahlarla harap edilen bir dünyada, Nuh’a ilahi bir görev verilir: Alemi gerçekleşecek sel felaketinden kurtaracak bir gemi inşa etmek.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Demek ki burada yorum yapanlar henüz filmdeki mesajları alabilecek olgunluğa erişememişler. Nefis bir film, çok etkilendim, sorgulanan ve düşünülmesi gerekenlere parmak basılmış..muhakkak izlenmeli derim.

  • izlemesenizde olur çok birşey kaybetmezsiniz.

  • Birinci yarisinda biraz merak uyandiran, ikinci yarisinda izleyiciye KALK GİT dedirten sacma bir yapim olmus. İzlemezsenin bir sey kaynetmrzsiniz

  • hayatımda izlediğin en saçma ve sıkıcı filmdi. tutulacak hiç bir yanı yok, senaryo alakasız, görsel efekt sıfır, boş yere para ve zaman kaydı...

  • Sıkıcı

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Oyuncular ve ekip

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