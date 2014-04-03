Nuh: Büyük Tufan
Noah
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
İnsanların işlediği günahlarla harap edilen bir dünyada, Nuh’a ilahi bir görev verilir: Alemi gerçekleşecek sel felaketinden kurtaracak bir gemi inşa etmek.
Galeri
Yorumlar
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Demek ki burada yorum yapanlar henüz filmdeki mesajları alabilecek olgunluğa erişememişler. Nefis bir film, çok etkilendim, sorgulanan ve düşünülmesi gerekenlere parmak basılmış..muhakkak izlenmeli derim.
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izlemesenizde olur çok birşey kaybetmezsiniz.
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Birinci yarisinda biraz merak uyandiran, ikinci yarisinda izleyiciye KALK GİT dedirten sacma bir yapim olmus. İzlemezsenin bir sey kaynetmrzsiniz
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hayatımda izlediğin en saçma ve sıkıcı filmdi. tutulacak hiç bir yanı yok, senaryo alakasız, görsel efekt sıfır, boş yere para ve zaman kaydı...
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Sıkıcı