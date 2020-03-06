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Cenk Ertürk'ün yazıp yönettiği Nuh Tepesi, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer'in, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikâyesine odaklanıyor.