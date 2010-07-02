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Number One with a Bullet
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Müzik
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
40 Glocc , Young Buck , Scott Charles , Ice Cube , Damon Dash , Nikki Giovanni , Mos Def , Amy Goldberg , Dragonman , Graffix devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :101 dk.
- Dağıtıcı :QD3 Entertainment
- Resmi Sitesi : Official site
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