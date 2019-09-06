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O Bölüm 2

It: Chapter Two

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O Bölüm 2
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :6 Eylül 2019

 

Filmin Konusu

Stephen King'in aynı isimli popüler romanından sinemaya uyarlanan O filminin devam halkası olan yapımda, Pennywise'ın geri dönüşü sebebiyle, çocukken söz verdikleri gibi kasabaya geri dönen yetişkinler bir kez daha şeytani palyaço ile karşı karşıya kalıyor. Ancak yıllar sonra bir araya gelen ekibin birbirlerini yeniden tanımaları da bir hayli zor olur. Artık evli bir adam olan Bill ve sevgilisinden şiddet gören Beverly başta olmak üzere, tanıştıklarından bambaşka hayatlar yaşayan eski arkadaşlar, bir kez daha el ele vermek zorunda kalır.

Galeri

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