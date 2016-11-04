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O Kadın

Elle

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


O Kadın
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Michele, çocukken yaşadığı korkunç bir olayın hayatını mahvetmesine izin vermemiş, bu büyük travmayı soğuk ve acımasız bir karakter geliştirerek atlatmıştır. Bu kez kurban rolündense avcı olmayı seçer; tecavüzcüyü kendi yöntemleriyle bulmaya ve intikam almaya kalkışır.

Galeri

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Yorumlar

  • tamamen vakit kaybı psikolojisi bozuk insanların hayatı saçma sapan bir film vaktinizi harcamayın

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Oyuncular ve ekip

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