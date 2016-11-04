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O Kadın
Elle
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Belçika
- Gösterim Tarihi :4 Kasım 2016
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- Süre :130 dk.
Filmin Konusu
Michele, çocukken yaşadığı korkunç bir olayın hayatını mahvetmesine izin vermemiş, bu büyük travmayı soğuk ve acımasız bir karakter geliştirerek atlatmıştır. Bu kez kurban rolündense avcı olmayı seçer; tecavüzcüyü kendi yöntemleriyle bulmaya ve intikam almaya kalkışır.
Galeri
Yorumlar
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tamamen vakit kaybı psikolojisi bozuk insanların hayatı saçma sapan bir film vaktinizi harcamayın
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