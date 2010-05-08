Mynet sinema kalitesiyle O Panishyros Megistanas Ton Ninja filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve O Panishyros Megistanas Ton Ninja filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.