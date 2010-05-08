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O Panishyros Megistanas Ton Ninja
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Yunanistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :Nostalgeek Films
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