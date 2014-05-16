Ocak Ayının İki Yüzü

Yıl 1962. Parmakla örnek gösterilen bir Amerikalı çift olan Chester MacFarland ve eşi Colette, Atina’ya seyahat ederler. Akropolis’i gezerken tur rehberi olarak çalışan Rydal ile çalışırlar. Colette'nin güzelliğine kapılan ayrıca Chester'ın zenginliğinden etkilenen Rydal çiftin akşam yemeği davetini kabul eder. Fakat Rydal çiftin kaldığı otele gittiğinde her şeyin dışardan göründüğü gibi olmadığını kısa sürede fark edecektir. Chester, baygın yatan bir adamı sürüklemek için kendisinden yardım isteyince Rydal bu Amerikalı çiftin sakladığı karanlık sırlara doğru çekilecektir.