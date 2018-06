Ödüllü Kısa Filmler

Dünyanın dört bir köşesinden, katıldıkları festivallerden önemli ödüllerle ayrılan, Oscar adayı 5 kısa film:

Müthiş bir mizah anlayışıyla önyargıları kırmayı başaran Fransız animasyonu (FRENCH ROAST), sevdiği kadına kavuşmak için ölülerin gölgelerini toplayan ve aşkın gücüne inanan bir adamın hikayesi (DEATH OF A SHADOW), kızını kaybetme korkusu yaşayan bir babanın aldığı zor kararın inanılmaz sonuçları (EVERYTHING WILL BE OKAY), iç savaş sonrası hayatın gerçeklerinden hayal gücü sayesinde uzaklaşan Lübnanlı bir genç (WAVES' 98) ve Avustralya'da 8 yaşındaki bir oğlan çocuğunun doğum günü dileğinin umulmadık bir şekilde gerçekleşmesinin hikayesi (MIRACLE FISH).