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Odysseus & the Isle of Mists
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- IMDB Puanı : 4.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : İngiltere, Kanada, Romanya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :88 dk.
- Dağıtıcı :Insight Film Studios, Plinyminor
- Resmi Sitesi : SciFi.com
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