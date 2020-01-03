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Official Secrets

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Official Secrets
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Filmin Konusu

Keira Knightley'nin başrolünde yer aldığı Official Secrets, 2003 yılında İngiltere'nin istihbarat ve güvenlik kurumu GCHQ'da çevirmen olarak çalışan Katharine Gun'ın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Teşkılatı (NSA) aracılığıyla o dönem Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinde konuşulacak olan Irak'ın işgaliyle ilgili aleyhte pozisyon alan ülkelerin temsilcilerinin telefonlarının dinlenmesiyle ilgili bir maile rastlayıp bunu basına sızdırmasını konu ediniyor.

Galeri

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