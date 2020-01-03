Sinema>Film Arşiv > Official Secrets
Official Secrets
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Gerilim
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :3 Ocak 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Keira Knightley'nin başrolünde yer aldığı Official Secrets, 2003 yılında İngiltere'nin istihbarat ve güvenlik kurumu GCHQ'da çevirmen olarak çalışan Katharine Gun'ın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Teşkılatı (NSA) aracılığıyla o dönem Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinde konuşulacak olan Irak'ın işgaliyle ilgili aleyhte pozisyon alan ülkelerin temsilcilerinin telefonlarının dinlenmesiyle ilgili bir maile rastlayıp bunu basına sızdırmasını konu ediniyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.