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Oflu Hoca'nın Şifresi 2
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- IMDB Puanı : 4.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Mayıs 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya öfkelidir. Oflu Hoca yüzünden hem itibar hem para kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.
Ama Nur'u kaçırayım derken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman buna yanaşmaz. Hala Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.
Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.
Galeri
Yorumlar
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paranıza yazık, filmin ilk yarısına bile zor dayandım. tv\'de bile izlemeyeceğim bir filmmiş
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Konusu belirsiz senaryosu ve esprileri aceleye gelmiş değişen
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şu anda filmdeyim ve böyle bir eziyet görmedim. çıkmak için arayı bekliyorum. pavermediğim paraya acıdım
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diğerleri komik değil ki buda olsun
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absürt komedi tadinda gercekten guzel bi filmdi.tüm salon keyifle eglendi
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