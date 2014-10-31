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Oflu Hoca'nın Şifresi

1 kişi izlemiş. | 26 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Oflu Hoca'nın Şifresi
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, abuk sorulara yanıt vermekte, yöredeki her dişi için bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını zaptetmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca’nın da gençliğinde futbol oynadığı Doğanspor Kulübü’ne bir başkan gerekmektedir. Oflu Hoca ile hiçbir özellik taşımayan ve güven vermeyen Müteahhit Ahmet’in başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar.

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Yorumlar

  • BİN PİŞMAN OLDUM Sakın izlemeyin size hiç bir şey katmaz kaybettirir zaman ahlak küfür ve bom boş bir senaryo...... yazık

  • Küfürsüz komedi filmleri çok nadir. İzlenmeli.

  • Aslında filmde oynuyan oyuncylara kızmıyorum. Sonuçta hayatı devam ettirmek için para kazanmaları lazım. Özellikle tek geçim kaynakları oyunculuksa bu tür filmlerde oynamaları normal. Asıl eleştirilecek olan elinde daha kalitelisini yapacak imkan ve parası olan yapımcıların işin kolayına kaçması. Kalitesi üzerine eleştiri yapmayacağım çünkü filmde kalite yok. Gerçi hoş, ülkemizde neyin kalitesi kaldı. Artık şöyle üstünkörü birşeyi incelediğinde bile neyin ne olduğunu anlıyorsun. Bu durum resmen içimdeki yaşam sevincini bile öldürüyor.

  • Lütfen bu filme yanınızda çocuklarınızla gitmeyin. Ben yetişkin halimle yanımda oturanlardan bile utandım. Küfür etme konusunu baya abartmış bir filim. Bence 18 olmalıydı. Küfürsüz bir komedi izlediğimiz günleri özlememek elde değil.

  • Erkek erkeğe gidilip küfürden haz alan küfüre gülebilen insanlar için çekilmiş bir film. Zaten oflu hoca espirisi orda ağzının bozuk olması. Ailecek veya kız arkadaşınızla gitmemenizi tavsiye ederim. Çok fazla küfür içerikli bir film.

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Oyuncular ve ekip

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