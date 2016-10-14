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Oğlan Bizim Kız Bizim

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Oğlan Bizim Kız Bizim
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

5 yıllık sevgilisinden yeni ayrılan beyaz yakalı Zeynep, radyodan kazandığı tatile en yakın kız arkadaşıyla giderken, aşka hiç inanmayan oto tamircisi Barış da bu tatile kankası Emrah'ı götürür. Tanıştıkları andan itibaren birbirinden nefret eden gençlerin tatilinin çoğu birbirlerine bu tatili zehir etmekle geçer. Barış ve Zeynep bu didişmeler esnasında yakınlaşarak birbirlerine aşık olurlar ancak aşklarını yaşamaya fırsat kalmadan Zeynep'in eski sevgilisi ansızın çıkagelince işler karışır.

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