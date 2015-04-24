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Öğrenci İşleri
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Baba yadigarı hazırlık dershanesini zorlukla işleten Kısmet, müteahhit kardeşi İsmet’in dershane arsasını kendisine satması ısrarlarına hep karşı koymuştur. Ta ki fakir öğrencisinin komaya giren kardeşine yardım sözü verip İsmet’in iddiaya girme teklifini kabulüne kadar. İsmet kazanırsa arsayı satın alacak, Kısmet kazanırsa dershane borçları ödenip fakir öğrencisinin kardeşinin ameliyat masraflarının tamamı karşılanacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Çok köyü
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Evde de izlenebilecek bir film, turk sinemasinda biraz daha kaliteli filmler olsa cok sevinirim
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Good
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