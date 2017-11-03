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OHA Diyorum
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Kahramanlarımız Fırat'ın arabasını çalan hırsızların peşine düşüyor. Arabada Fırat'ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve başka da kopyası olmayan bir hard disk vardır. Melih, Fırat ve Alper, hard diski alabilmek için yola düşünce kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.
Galeri
Yorumlar
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Sıfır puan da olmalı. Beş kuruş etmez. Yazık bunu yapanlara vede büyük bir ümitle bu filme gidenlere.
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