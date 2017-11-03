OHA Diyorum

Kahramanlarımız Fırat'ın arabasını çalan hırsızların peşine düşüyor. Arabada Fırat'ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve başka da kopyası olmayan bir hard disk vardır. Melih, Fırat ve Alper, hard diski alabilmek için yola düşünce kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.