OHA: Oflu Hoca'yı Aramak

Karadenizli işadamı Ali Baltaoglu, Doğu Karadeniz’i dağ turizmine açacak mega bir inşaat projesine girişmek üzeredir. Kaçkar Dağları milli parkına bu proje kapsamında dağ otelleri, yayla tesisleri, kır siteleri inşaa edilecektir. Projenin önünü açacak gerekli kanunlar çıkarılma sürecindeyken, Ali Bey tanıtım ve reklam faaliyetlerine katkıda bulunabileceği düşüncesiyle Karadeniz’in şehir efsanelerini araştıran bir belgesel filme sponsor olur.