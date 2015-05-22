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OHA: Oflu Hoca'yı Aramak

0 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


OHA: Oflu Hoca'yı Aramak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Karadenizli işadamı Ali Baltaoglu, Doğu Karadeniz’i dağ turizmine açacak mega bir inşaat projesine girişmek üzeredir. Kaçkar Dağları milli parkına bu proje kapsamında dağ otelleri, yayla tesisleri, kır siteleri inşaa edilecektir. Projenin önünü açacak gerekli kanunlar çıkarılma sürecindeyken, Ali Bey tanıtım ve reklam faaliyetlerine katkıda bulunabileceği düşüncesiyle Karadeniz’in şehir efsanelerini araştıran bir belgesel filme sponsor olur.


Filmin Eleştrisi




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