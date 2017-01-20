Olanlar Oldu

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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Ocak 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Peki bu olanlar herkes için hayırlısı olacak mıdır?
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Yorumlar
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Filmin ikinci yarisini izleyemedim. Cok sıkıcı bir filmdi. Ata Demirel\'in kadın roldeki sesine de tahammül etmek çok güçtü
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güzel bir filmdi komedi aşk süper olmuş!
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Mükemmel böyle bir film izlediğim için çok mutluyum film çıkışında bile kahkahayla güldüm bazen de ağladım mükemmel bir film herkesin izlemesini tavsiye ediyorum
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Sıcak, samimi, içten
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Çoook iyiiii emeğinize sağlık Ata Demirer ve tüm ekip