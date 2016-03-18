Olaylar Olaylar

Filmde ilahi klipleri çeken yönetmen Haldun Derman’ın, (Sadi Celil Cengiz) tüm servetini yatırdığı film projesinin, muhafazakar başrol oyuncusunun bir magazine skandalına imza atmasıyla iptal olması ve sonrasında memleketi Çarşamba’da bir mafya babasının (Fırat Tanış) yönettiği bir kanalın başına geçmesiyle yaşadığı gizem dolu maceralar anlatılıyor.