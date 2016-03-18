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Olaylar Olaylar
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- IMDB Puanı : 3.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Mart 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Filmde ilahi klipleri çeken yönetmen Haldun Derman’ın, (Sadi Celil Cengiz) tüm servetini yatırdığı film projesinin, muhafazakar başrol oyuncusunun bir magazine skandalına imza atmasıyla iptal olması ve sonrasında memleketi Çarşamba’da bir mafya babasının (Fırat Tanış) yönettiği bir kanalın başına geçmesiyle yaşadığı gizem dolu maceralar anlatılıyor.
Galeri
Yorumlar
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ben beğendim tavsiye ederimmmmm
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Çarşambalı\'dan anca böyle bişi çıkar. Boşa gitmeyin. Zaman kaybı
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Berbat ötesi..
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