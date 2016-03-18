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Olaylar Olaylar

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Fragmanlar


Olaylar Olaylar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 3.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde ilahi klipleri çeken yönetmen Haldun Derman’ın, (Sadi Celil Cengiz) tüm servetini yatırdığı film projesinin, muhafazakar başrol oyuncusunun bir magazine skandalına imza atmasıyla iptal olması ve sonrasında memleketi Çarşamba’da bir mafya babasının (Fırat Tanış) yönettiği bir kanalın başına geçmesiyle yaşadığı gizem dolu maceralar anlatılıyor.

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Yorumlar

  • ben beğendim tavsiye ederimmmmm

  • Çarşambalı\'dan anca böyle bişi çıkar. Boşa gitmeyin. Zaman kaybı

  • Berbat ötesi..

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Oyuncular ve ekip

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