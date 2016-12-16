Oldu mu Şimdi?

Doğduğu günden beri hayatı yanlış anlamalar yüzünden mahvolan Yaşar, yine bu tip bir anlama sonucu hapse girer. Hapiste tanıştığı Ömer en yakın dostu olur. Hapisten çıktıktan sonra Ömer'le birlikte birçok dolandırıcılık işi yaparlar. Ama her defasında yakalanıp tekrar hapse girerler. En son hapisten çıktıklarında tövbe etmeye karar verirler. Helal yollu para kazanacaklardır artık. O gün tövbe etmek için camiye gittiklerinde kimi kimsesi olmayan bir cenazenin kaldırılmasına yardım ederler. Yaptıkları bu yardım başlarına talih kuşu kondurur. Ölen kişi aslında zengin bir iş adamıdır. Ve "cenazemi kim kaldırırsa mal varlığımda onundur" demiştir. Yaşar ve Ömer bir anda uluslararası nakliyat işi yapan bir firmanın başına geçerler. Firma her şeyiyle temizdir. Firmanın sahibi Gürcan Bey'in hasmı Ankara Vedat'ta uyuşturucu ve kaçakçılık işi yapmaktadır. Tırlarına gümrüklerde el koyuluyordur. Gürcan Bey'in firması ve tırları tertemiz olduğundan bu işlerde onun firmasını kullanacaktır. Nasıl olsa Gürcan Bey de ölmüş, bütün şirket işi bilmeyen Yaşar ve Ömer'e kalmıştır. Bu arada Ömer'in de Ankaralı Vedat'a yüklü bir kumar borcu vardır. Vedat bu borç karşılığı Ömer'i tehdit ederek birlikte iş yapma teklifinde bulunur. Yaşar bu işlere karşı olduğundan ondan habersiz yaparlar. Azerbaycan'a yüklü bir sevkiyat yaparlar. Lakin planları istedikleri gibi gitmez ve Ömer ile birlikte Vedat'ın adamı Kolpa Necmi ve işin içinde olan Müsteşar Eşref'in oğlu Şit'i rehin alınırlar ve karşılığında fidye isterler. Müsteşar Eşref'in de oğlunun bu işlerde olduğundan ve rehin alındığından haberi yoktur. Vedat da ondan çekiniyordur. Vedat durumu Yaşar'a anlatır ve parayı toparlayıp adamlarını kurtarma yoluna giderler. Lakin finalde herkesi bekleyen büyük bir sürpriz vardır.