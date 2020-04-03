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Ölmek İçin Zaman Yok

No Time To Die

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Ölmek İçin Zaman Yok
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalışını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya kalışını konu ediniyor.

Galeri

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