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Ölmek İçin Zaman Yok
No Time To Die
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- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2020
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :3 Nisan 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalışını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya kalışını konu ediniyor.
Galeri
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