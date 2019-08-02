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Ölü Yatırım

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Ölü Yatırım
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Filmin Konusu

Ölü Yatırım, babalarının ani ölümünün ardından vurgun yapmaya karar veren, iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Hayatlarını bir türlü düzene sokayamayan iki kardeş, ölüm döşeğinde olan babalarının son anlarında yanında olmak ister. Mezarcılıkla uğraşan babaları, öldükten sonra oğullarının mesleğini devam ettirmesini vasiyet eder. Babalarının kaybettikten sonra vasiyetini pek istemeselerde yerine getirmeye çalışan kardeşler, bu süreçte başlarını belaya sokmaktan geri kalmaz.

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