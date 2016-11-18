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Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı

Ouija: Origin of Evil

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 5.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

1965 yılında Los Angeles'ta yaşayan bekar bir anne ve iki kızı kötü bir ruhu istemeden evlerine kabul eder. Küçük kızın bu kötü ruh tarafından esir alınmasıyla, onu kurtarmak ve kötü ruhu geri göndermek için aile görülmemiş korkularla yüzleşecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • Film internete dusmus bir iki sahnesine aldanip gittim, berbat bitti sonu. Kotu bir filmdi. Tavsiye etmiyorum.

  • Çok iyi değil.

  • İyi değil

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Oyuncular ve ekip

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