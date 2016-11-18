Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı

1965 yılında Los Angeles'ta yaşayan bekar bir anne ve iki kızı kötü bir ruhu istemeden evlerine kabul eder. Küçük kızın bu kötü ruh tarafından esir alınmasıyla, onu kurtarmak ve kötü ruhu geri göndermek için aile görülmemiş korkularla yüzleşecektir.