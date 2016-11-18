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Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı
Ouija: Origin of Evil
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Kasım 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
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- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
1965 yılında Los Angeles'ta yaşayan bekar bir anne ve iki kızı kötü bir ruhu istemeden evlerine kabul eder. Küçük kızın bu kötü ruh tarafından esir alınmasıyla, onu kurtarmak ve kötü ruhu geri göndermek için aile görülmemiş korkularla yüzleşecektir.
Galeri
Yorumlar
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Film internete dusmus bir iki sahnesine aldanip gittim, berbat bitti sonu. Kotu bir filmdi. Tavsiye etmiyorum.
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Çok iyi değil.
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İyi değil
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