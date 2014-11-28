Çocukluk arkadaşı Debbie’nin ani ölümünden sonra Laine, Debbie’nin erkek arkadaşı Pete ile birlikte Debbie’nin odasında antika bir Ölüm Alfabesi tahtası keşfeder ve en yakın dostuna hoşçakal demek için onu kullanmaya çalışır. Meraklı genç kız sorular sormaya başlayınca ve Debbie’nin ölümündeki gizemi ortaya çıkarınca, Laine tahtanın sahibi olan ruhun kendisine DZ dediğini ve seansların sona ermesini istemediğini öğrenir.