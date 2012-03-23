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Sinema>Film Arşiv >  Ölüm Denizi - Hwanghae (Yellow Sea)
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Ölüm Denizi

Hwanghae (Yellow Sea)

0 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ölüm Denizi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gu-nam Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasında kalan Yanji kentinde taksicilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan fakir bir şöfordür. İş bulmak için Kore'ye giden karısından 6 aydır haber alamaz. Bu arada Gu-nam'ın borçları da katlanarak artmıştır, artık yolun sonuna doğru geldiğini hisseder. Tam da bu sırada borçlarının silinmesi, hayatının düzene kavuşması hatta karısıyla yeniden bir araya gelmesi için kendisine son bir şans verilir: Güney Kore'ye geçip bir cinayet işleyecek, tetikçi olacaktır. Çaresiz Gu-nam teklifi kabul eder fakat işler planlandığı gibi gitmeyince Kuzey ve Güney Kore çetelerinin arasında kalır...

Galeri

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Yorumlar

  • Abi Koreliler bu işi öğrenmiş.Ölümcül Takip te çok güzeldi.

  • benim puanım 6,8. türü sevenler izlesin mutlaka.

  • güney kore gerilim filmlerini sevenler kaçırmasın.

  • ooo dram, gerilim, suç. izlenir!

  • biraz uzun ama bence güzel bir film. cumartesi izliycem.

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Oyuncular ve ekip

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