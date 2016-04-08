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Ölüm Emri

Eye in the Sky

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Fragmanlar


Ölüm Emri
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Londra merkezli ordu istihbarat komutanı albay Katherine Powell, bir grup tehlikeli teroristi Nairobi, Kenya'daki karargahlarından kaçırabilmek için çok gizli bir operasyonu uzaktan komuta etmektedir. Görev, Powell teroristlerin bir intihar saldırısı planladıklarını anladığı anda "ele geçirme" değil "öldürme" operasyonuna dönüşür. Nevada'daki merkezden Amerikan insansız hava aracını kontrol eden pilot Stewe Watts, karargahın bahçesine 9 yaşında bir çocuğun girdiğini görünce havada seyir etmeye devam eder. Saniyeler hızla akarken, bu imkansız karar, politikacıların ve avukatların ellerine kalır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Sonu gerçekten çok acıklı olan ve savaşın acımasız yüzünü gösteren bir film..

  • film kendini izlettirse de içten içe yapayligi hissettiriyo

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Oyuncular ve ekip

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