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Ölüm Fısıltısı
The Canal
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere, İrlanda
- Gösterim Tarihi :29 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Film arşivciliği yapan David , karısı Alice´in kendisini aldattığından şüphelenmektedir. David´in sıkıntıları, yaşadıkları evin geçmişte vahşi bir cinayete sahne olduğunu öğrenmesiyle farklı bir boyut alacaktır.
Galeri
Yorumlar
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sanki paranormal bir film gibi
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