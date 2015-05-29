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Sinema>Film Arşiv >  Ölüm Fısıltısı - The Canal
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Ölüm Fısıltısı

The Canal

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Fragmanlar


Ölüm Fısıltısı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film arşivciliği yapan David , karısı Alice´in kendisini aldattığından şüphelenmektedir. David´in sıkıntıları, yaşadıkları evin geçmişte vahşi bir cinayete sahne olduğunu öğrenmesiyle farklı bir boyut alacaktır.

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Yorumlar

  • sanki paranormal bir film gibi

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Oyuncular ve ekip

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