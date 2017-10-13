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Ölüm Günün Kutlu Olsun
Happy Death Day
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Bir üniversite öğrencisi (Jessica Rothe, La La Land) öldürüldüğü günü tüm detayları ve korkunç sonuyla tekrar tekrar yaşamaktadır, ta ki katilinin kimliğini keşfedene kadar.
Galeri
Yorumlar
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Harika
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Ben beğendim güzel film; gizemli heyecanlı sürükleyici ve farklı
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Fena değildi ama çok büyük beklentilerle gitmeyin işte o zaman hayal kırıklığı yaşarsınız.
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