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Ölüm Günün Kutlu Olsun

Happy Death Day

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Fragmanlar


Ölüm Günün Kutlu Olsun
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bir üniversite öğrencisi (Jessica Rothe, La La Land) öldürüldüğü günü tüm detayları ve korkunç sonuyla tekrar tekrar yaşamaktadır, ta ki katilinin kimliğini keşfedene kadar.

Galeri

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Yorumlar

  • Harika

  • Ben beğendim güzel film; gizemli heyecanlı sürükleyici ve farklı

  • Fena değildi ama çok büyük beklentilerle gitmeyin işte o zaman hayal kırıklığı yaşarsınız.

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Oyuncular ve ekip

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