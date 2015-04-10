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Ölüm Kampı
Welp (Cub)
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Belçika
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :84 dk.
Filmin Konusu
Bir izci ekibi, hafta sonu etkinliği olarak ormanlık bir alanda kamp kurmaya gider. İzci ekibinin başındaki liderler, ortaokula giden çocukların kamplarını daha heyecanlı hale getirmek adına, ormanda yaşayan vahşi bir yaratığın varlığından bahsederler. Bu hikâyeden pek etkilenmeyen çocuklar kampın tadını çıkarıp türlü maceralara atılırken, Sam, geceleri “Kai” adlı bir yaratığın kamp yapan insanlara saldırdığı hikâyesine kendini fazlasıyla inandırır.
Galeri
Yorumlar
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Basarisiz
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Güzel bir şeye benziyor izlemek lazım
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