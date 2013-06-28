Ölüm Kapanı

Haber spikeri olmak isteyen Jung-mi (KANG) sık sık video paylaşım sitelerini gezer. Bu sitelerden bazılarına kendi yaptığı içeriği ekler. Ablası Se-hi (PARK) bunun yararı olmayan tehlikeli bir hobi olduğunu düşünür ama kardeşini vazgeçiremez. Jung-mi kısa bir süre sonra sözde “yasaklı bir videonun” video-paylaşım topluluğu arasında oldukça ünlü olduğunu fark eder. Tesadüf o ki, Se-hi’nin erkek arkadaşı Joon-hyuk (JOO) sanal suç araştırma biriminde çalışmaktadır. Jung-mi videoyu izlemek için yalvarıp dil dökünce, Joon-hyuk da izlemesine izin verir. Ancak videonun ürkütücü içeriğini şahit olduktan sonra, Jung-mi tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Se-hi kız kardeşini videonun lanetinden kurtarmaya çalışacaktır.