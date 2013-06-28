Ölüm Kapanı
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- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :28 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Haber spikeri olmak isteyen Jung-mi (KANG) sık sık video paylaşım sitelerini gezer. Bu sitelerden bazılarına kendi yaptığı içeriği ekler. Ablası Se-hi (PARK) bunun yararı olmayan tehlikeli bir hobi olduğunu düşünür ama kardeşini vazgeçiremez. Jung-mi kısa bir süre sonra sözde “yasaklı bir videonun” video-paylaşım topluluğu arasında oldukça ünlü olduğunu fark eder. Tesadüf o ki, Se-hi’nin erkek arkadaşı Joon-hyuk (JOO) sanal suç araştırma biriminde çalışmaktadır. Jung-mi videoyu izlemek için yalvarıp dil dökünce, Joon-hyuk da izlemesine izin verir. Ancak videonun ürkütücü içeriğini şahit olduktan sonra, Jung-mi tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Se-hi kız kardeşini videonun lanetinden kurtarmaya çalışacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Guzel film
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müthiş perfeckt!! wonderfull....
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büyük paralara çekilen pek çok hollywood yapımından daha iyiydi bence. gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum
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iki çekik göz bul, ürkütücü iki sahne çek, filmin adında ölüm, dehşet geçsin, al sana korku filmi
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hep aynı konu, tipler bile. televizyonda izlenir belki