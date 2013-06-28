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Ölüm Kapanı

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1 kişi izlemiş. | 20 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ölüm Kapanı
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Haber spikeri olmak isteyen Jung-mi (KANG) sık sık video paylaşım sitelerini gezer. Bu sitelerden bazılarına kendi yaptığı içeriği ekler. Ablası Se-hi (PARK) bunun yararı olmayan tehlikeli bir hobi olduğunu düşünür ama kardeşini vazgeçiremez. Jung-mi kısa bir süre sonra sözde “yasaklı bir videonun” video-paylaşım topluluğu arasında oldukça ünlü olduğunu fark eder. Tesadüf o ki, Se-hi’nin erkek arkadaşı Joon-hyuk (JOO) sanal suç araştırma biriminde çalışmaktadır. Jung-mi videoyu izlemek için yalvarıp dil dökünce, Joon-hyuk da izlemesine izin verir. Ancak videonun ürkütücü içeriğini şahit olduktan sonra, Jung-mi tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Se-hi kız kardeşini videonun lanetinden kurtarmaya çalışacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Guzel film

  • müthiş perfeckt!! wonderfull....

  • büyük paralara çekilen pek çok hollywood yapımından daha iyiydi bence. gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum

  • iki çekik göz bul, ürkütücü iki sahne çek, filmin adında ölüm, dehşet geçsin, al sana korku filmi

  • hep aynı konu, tipler bile. televizyonda izlenir belki

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Oyuncular ve ekip

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