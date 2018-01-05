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Ölüm Odası
The Vault
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- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
İki kız kardeş olan Leah ve Vee, ünlü bir gangsterin malına zarar veren abileri Michael'ı kurtarmak için banka soymak zorunda kalırlar. Fakat, soygun esnasında bankada bulunan para abilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Ve bankanın müdür yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını kendisinin alması karşılığında iki kız kardeşi alt kattaki kasaya götürmeyi teklif eder. Ancak, kasanın içindeki hiç umdukları gibi çıkmayacaktır.
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