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Ölüm Ormanı

Backcountry

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Fragmanlar


Ölüm Ormanı
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç çift Jenn ve Alex, ormana kampa giderler. Kampın ilk gününde Brad isimli tuhaf bir adamla tanışan çift, takip edildiklerinden şüphelenip rotayı değiştirir ancak üç günün ardından tamamen kaybolmuşlardır. Üstelik vahşi bir ayının bölgesine davetsizce girmişlerdir ve artık kaybolmuş olmaktan daha büyük bir sorunları vardır. Vahşi doğa karşılarına türlü tehlikeler çıkarırken, ilişkileri de kırılma noktasına doğru hızla ilerlemektedir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • çok berbat

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Oyuncular ve ekip

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