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Ölüm Ormanı
Backcountry
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Kanada
- Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Genç çift Jenn ve Alex, ormana kampa giderler. Kampın ilk gününde Brad isimli tuhaf bir adamla tanışan çift, takip edildiklerinden şüphelenip rotayı değiştirir ancak üç günün ardından tamamen kaybolmuşlardır. Üstelik vahşi bir ayının bölgesine davetsizce girmişlerdir ve artık kaybolmuş olmaktan daha büyük bir sorunları vardır. Vahşi doğa karşılarına türlü tehlikeler çıkarırken, ilişkileri de kırılma noktasına doğru hızla ilerlemektedir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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çok berbat
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