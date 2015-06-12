Ölüm Ormanı

Genç çift Jenn ve Alex, ormana kampa giderler. Kampın ilk gününde Brad isimli tuhaf bir adamla tanışan çift, takip edildiklerinden şüphelenip rotayı değiştirir ancak üç günün ardından tamamen kaybolmuşlardır. Üstelik vahşi bir ayının bölgesine davetsizce girmişlerdir ve artık kaybolmuş olmaktan daha büyük bir sorunları vardır. Vahşi doğa karşılarına türlü tehlikeler çıkarırken, ilişkileri de kırılma noktasına doğru hızla ilerlemektedir.