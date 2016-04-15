Ölüm Treni
Backtrack
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Avustralya
- Gösterim Tarihi :15 Nisan 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Psikolog Peter (Adrien Brody), trajik bir kazada küçük kızını kaybetmiştir. Acı ve suçluluk duygusu ile baş etmeye çalışan Peter, hastalarında karanlık duygular ve tuhaflıklar fark etmeye başlar. Parçaları birleştirince hastalarının 20 sene önce aynı gün ölmüş olan insanların hayaletleri olduğunu fark eder. Bu korkunç gerçek, Peter'ı geçmişte saklı kalmış sırları çözmek üzere sürprizlerle dolu bir yolculuğa sürükleyecektir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Sizi terse yatıran bir sonla bitiyor..müthiş
-
Oyuncu da filmi kurtaramamış vasat bir film
-
başarılı bi psikolojik gerilim hikayesi bu adamın oyunculuğu çok başarılı . makinist tarzı bir film olmuş ama kurgusu güzel.
-
5.9 biraz az gibi, fena film değil ama senaryo hatalarla dolu. Oyunculuk iyi, fakat tarzına karar verememiş, ne paranormal ne de değil..izlenir..karakterleri daha iyi oturtabilirmiş.