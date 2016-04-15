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Ölüm Treni

Backtrack

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Fragmanlar


Ölüm Treni
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Psikolog Peter (Adrien Brody), trajik bir kazada küçük kızını kaybetmiştir. Acı ve suçluluk duygusu ile baş etmeye çalışan Peter, hastalarında karanlık duygular ve tuhaflıklar fark etmeye başlar. Parçaları birleştirince hastalarının 20 sene önce aynı gün ölmüş olan insanların hayaletleri olduğunu fark eder. Bu korkunç gerçek, Peter'ı geçmişte saklı kalmış sırları çözmek üzere sürprizlerle dolu bir yolculuğa sürükleyecektir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Sizi terse yatıran bir sonla bitiyor..müthiş

  • Oyuncu da filmi kurtaramamış vasat bir film

  • başarılı bi psikolojik gerilim hikayesi bu adamın oyunculuğu çok başarılı . makinist tarzı bir film olmuş ama kurgusu güzel.

  • 5.9 biraz az gibi, fena film değil ama senaryo hatalarla dolu. Oyunculuk iyi, fakat tarzına karar verememiş, ne paranormal ne de değil..izlenir..karakterleri daha iyi oturtabilirmiş.

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Oyuncular ve ekip

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