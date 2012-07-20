Ölüm Uykusu
Mientras duermes
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.1 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :20 Temmuz 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Cesar mutlu olamamaktan muzdarip bir apartman görevlisidir. İnsanlar mutlulukları paylaşadursun, o da etrafındaki herkesle mutsuzluğunu paylaşıyor. Bir kapıcı olarak çalıştığı için de apartman sakinlerini mutsuzluğuna hedef seçiyor. Cesar, sürekli mutluluk saçan ve gülümseyen Clara'yı mutsuz etmeyi kafaya koyuyor. Sonra işler biraz çatallanıyor. Mutsuzluğun insan hayatına nasıl da kolayca sokulduğunu ve bir daha gitmemek üzere yerleştiğini hayretle göreceğiniz bir İspanyol yapımı.
Galeri
Yorumlar
-
Değişik bir psikolojik gerilim filmi ancak daha önce Hilary Swank' ın oynadığı filmle biraz örtüşsede ki bu benim fikrim bence İspanyol versiyonu daha gerçekçi. Ancak gerçek şuki film toplum hayatında bu tarz insanların hiç de azımsanmayacak kadar çok olduklarını ve kısaca " Başkalarının mutsuzluğu ile mutlu olan " insanları anlatıyor. Ve bunun için ne kadar ileri gidilebileceğinide tabi...
-
kötüüüüüüüüü..
-
Tamamiyle psikolojimi bozdu. İnsanların yüzlerinden mutluluklarını alarak mutlu olan bu karakter midemi bulandırmakla kalmadı suratımdaki gülümsemeyi yok etmeyi başardı. Belki aramızda bu tip insanlar vardır. Ama allah onlara bu karaktere verilen şansı vermesin. Hiç tanımadğınız insanların sizin hayatınıza karışıp herşeyi kötü hale getirmesi kadar kötü bir şey olmasa gerek. Hemen keyifli bir film izlemeliyim bu filmin psikolojisini üzerimden atmak için. İzleyemeyen ve bu yorumu okuyan varsa göreceklerinizi hiç merak etmeyin, sizi mutlu eden filmler izleyin, ben yaptım siz yapmayın. İspanyol gerilimlerini (rec gibi) kaliteli bulduğumdan bu film için yanılgıya düştüm, siz düşmeyin.
-
geçen yıl vizyona giren başrolünde hilary swankın olduğu filmi resmen çakması ve çalıntısı,
-
tam sapık hikayesi...korku yazmışlar..alakası yok...gerilim daha doğru:)