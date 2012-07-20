Ölüm Uykusu

Cesar mutlu olamamaktan muzdarip bir apartman görevlisidir. İnsanlar mutlulukları paylaşadursun, o da etrafındaki herkesle mutsuzluğunu paylaşıyor. Bir kapıcı olarak çalıştığı için de apartman sakinlerini mutsuzluğuna hedef seçiyor. Cesar, sürekli mutluluk saçan ve gülümseyen Clara'yı mutsuz etmeyi kafaya koyuyor. Sonra işler biraz çatallanıyor. Mutsuzluğun insan hayatına nasıl da kolayca sokulduğunu ve bir daha gitmemek üzere yerleştiğini hayretle göreceğiniz bir İspanyol yapımı.