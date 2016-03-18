Ölüm ve Ötesi

Anna Fritz, güzelliğiyle dillere destan dünyaca ünlü bir aktristtir. Ani ölümü şok etkisi yaratır. Ölü bedeni hastane morguna getirildiğinde, hasta bakıcı olarak çalışan Pau bu fırsatı değerlendirmek ister ve kadının resmini çekip arkadaşlarına gönderir. Ancak, sarhoş halde gelen arkadaşları Anna Fritz´in cansız bedenini rahat bırakmak niyetinde değillerdir.