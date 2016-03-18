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Sinema>Film Arşiv >  Ölüm ve Ötesi - El cadaver de Anna Fritz
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Ölüm ve Ötesi

El cadaver de Anna Fritz

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ölüm ve Ötesi
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Anna Fritz, güzelliğiyle dillere destan dünyaca ünlü bir aktristtir. Ani ölümü şok etkisi yaratır. Ölü bedeni hastane morguna getirildiğinde, hasta bakıcı olarak çalışan Pau bu fırsatı değerlendirmek ister ve kadının resmini çekip arkadaşlarına gönderir. Ancak, sarhoş halde gelen arkadaşları Anna Fritz´in cansız bedenini rahat bırakmak niyetinde değillerdir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Filmin sonu çok basit olmuş..morgda geçen Zaman kaybı bir film

  • film morga 4kisiyle geçiyor.pek bir numarası yok beklentimin altındaydı.

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Oyuncular ve ekip

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