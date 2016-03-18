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Ölüm ve Ötesi
El cadaver de Anna Fritz
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :18 Mart 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :76 dk.
Filmin Konusu
Anna Fritz, güzelliğiyle dillere destan dünyaca ünlü bir aktristtir. Ani ölümü şok etkisi yaratır. Ölü bedeni hastane morguna getirildiğinde, hasta bakıcı olarak çalışan Pau bu fırsatı değerlendirmek ister ve kadının resmini çekip arkadaşlarına gönderir. Ancak, sarhoş halde gelen arkadaşları Anna Fritz´in cansız bedenini rahat bırakmak niyetinde değillerdir.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Filmin sonu çok basit olmuş..morgda geçen Zaman kaybı bir film
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film morga 4kisiyle geçiyor.pek bir numarası yok beklentimin altındaydı.
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