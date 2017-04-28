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Ölümcül Deney: Dejavu
Tell Me How I Die
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- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Nisan 2017
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- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Film deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin (Nathan Kress, Ryan Higa, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Mark Furze) beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesinin ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasının hikâyesini anlatıyor. Kendi ölüm günlerini atlatmak için zekice hamleler yapmaya çalışırlarken, katilin aralarında olduğunu ve kendileri gibi geleceği görebildiğini fark ederler. Hayatta kalma yarışında, diğerlerinden hep bir adım önde olan O'dur.
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