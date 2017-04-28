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Ölümcül Deney: Dejavu

Tell Me How I Die

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ölümcül Deney: Dejavu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin (Nathan Kress, Ryan Higa, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Mark Furze) beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesinin ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasının hikâyesini anlatıyor. Kendi ölüm günlerini atlatmak için zekice hamleler yapmaya çalışırlarken, katilin aralarında olduğunu ve kendileri gibi geleceği görebildiğini fark ederler. Hayatta kalma yarışında, diğerlerinden hep bir adım önde olan O'dur.

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