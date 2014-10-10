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Ölümcül Oyun
Good People
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Ekim 2014
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Tom ve Anna çifti, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanmıştır ve şimdilerde maddi anlamda zor günlerden geçmektedir. Ancak bir kiracılarının ölü bulunduğu o gün, şanslarının bu kez döndüğünü hissedeler. Kiracının apartman dairesinde 400 bin dolar bulan çift, bu parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar onları belaya bulaştırır.
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