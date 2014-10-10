Ölümcül Oyun

Tom ve Anna çifti, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanmıştır ve şimdilerde maddi anlamda zor günlerden geçmektedir. Ancak bir kiracılarının ölü bulunduğu o gün, şanslarının bu kez döndüğünü hissedeler. Kiracının apartman dairesinde 400 bin dolar bulan çift, bu parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar onları belaya bulaştırır.