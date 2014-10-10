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Ölümcül Oyun

Good People

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Fragmanlar


Ölümcül Oyun
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tom ve Anna çifti, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanmıştır ve şimdilerde maddi anlamda zor günlerden geçmektedir. Ancak bir kiracılarının ölü bulunduğu o gün, şanslarının bu kez döndüğünü hissedeler. Kiracının apartman dairesinde 400 bin dolar bulan çift, bu parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar onları belaya bulaştırır.

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Yorumlar
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