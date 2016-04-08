Ölümcül Oyun

Sıcak bir yaz günü, 9 yaşındaki ikizler ıssız evlerinde annelerinin estetik ameliyattan dönüşünü beklemektedirler. Yüzü tamamen sargılar içinde eve gelen annelerinin değişik davrandığını farkeden çocuklar, gelenin kendi anneleri olup olmadığından şüphe duymaya başlarlar. Güven ve sevgi duyguları altüst olur.