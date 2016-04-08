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Ölümcül Oyun
Ich Seh, Ich Seh (Goodnight Mommy)
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Gösterim Tarihi :8 Nisan 2016
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Filmin Konusu
Sıcak bir yaz günü, 9 yaşındaki ikizler ıssız evlerinde annelerinin estetik ameliyattan dönüşünü beklemektedirler. Yüzü tamamen sargılar içinde eve gelen annelerinin değişik davrandığını farkeden çocuklar, gelenin kendi anneleri olup olmadığından şüphe duymaya başlarlar. Güven ve sevgi duyguları altüst olur.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Film bazı sorulara cevap vermedi..beğenmedim
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