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Ölümcül Oyun

Ich Seh, Ich Seh (Goodnight Mommy)

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Fragmanlar


Ölümcül Oyun
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Sıcak bir yaz günü, 9 yaşındaki ikizler ıssız evlerinde annelerinin estetik ameliyattan dönüşünü beklemektedirler. Yüzü tamamen sargılar içinde eve gelen annelerinin değişik davrandığını farkeden çocuklar, gelenin kendi anneleri olup olmadığından şüphe duymaya başlarlar. Güven ve sevgi duyguları altüst olur.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Film bazı sorulara cevap vermedi..beğenmedim

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Oyuncular ve ekip

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