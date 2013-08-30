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Sinema>Film Arşiv >  Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri - The Mortal Instruments: City of Bones
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Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri

The Mortal Instruments: City of Bones

0 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Clary’nin hayatı bir gün olağanüstü şeyler görmeye başladığında değişir. Clary’in yaşadıkları, Gölge Avcıları’nın karanlık sırları keşfetmesine, yarı insan yarı melek savaşçılarının insanları şeytanlardan koruduklarını öğrenmesine neden olur. Clary, Gölge Avcıları’nın dünyasına genç gölge avcısı olarak katılır.

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Yorumlar

  • boş vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. tv de buna benzer bir çok dizi var değişiklik olarak bişey yok...

  • izlemediğim dizi film kalmadi bence cok kötü film hiç tavsiye etmem bu muydu film dersiniz hayal kırıklıgına ugrarsınız merlin dizisinin bi bölümünü izleyin bundan daha keyifli :)

  • hiç begenmedim tavsiye etmem..bende imdbsine baktim bence 1,0 olur yanlış puan

  • nihayet vizyonda. çok merak ediyorummm

  • su gibi akıp gidicek bi film bence. ikinci filmin çekimlerine başlanmış bile.

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Oyuncular ve ekip

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