Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri

Clary’nin hayatı bir gün olağanüstü şeyler görmeye başladığında değişir. Clary’in yaşadıkları, Gölge Avcıları’nın karanlık sırları keşfetmesine, yarı insan yarı melek savaşçılarının insanları şeytanlardan koruduklarını öğrenmesine neden olur. Clary, Gölge Avcıları’nın dünyasına genç gölge avcısı olarak katılır.