Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri
The Mortal Instruments: City of Bones
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Fantastik, Gizem, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Clary’nin hayatı bir gün olağanüstü şeyler görmeye başladığında değişir. Clary’in yaşadıkları, Gölge Avcıları’nın karanlık sırları keşfetmesine, yarı insan yarı melek savaşçılarının insanları şeytanlardan koruduklarını öğrenmesine neden olur. Clary, Gölge Avcıları’nın dünyasına genç gölge avcısı olarak katılır.
Galeri
Yorumlar
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boş vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. tv de buna benzer bir çok dizi var değişiklik olarak bişey yok...
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izlemediğim dizi film kalmadi bence cok kötü film hiç tavsiye etmem bu muydu film dersiniz hayal kırıklıgına ugrarsınız merlin dizisinin bi bölümünü izleyin bundan daha keyifli :)
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hiç begenmedim tavsiye etmem..bende imdbsine baktim bence 1,0 olur yanlış puan
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nihayet vizyonda. çok merak ediyorummm
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su gibi akıp gidicek bi film bence. ikinci filmin çekimlerine başlanmış bile.